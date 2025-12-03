Süper Lig'de zirve yarışında çekişme arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de zirve yarışında heyecan giderek artıyor...

Fenerbahçe-Galatasaray derbinin 1-1 sona ermesiyle liderlik yarışına Trabzonspor da dahil oldu.

Bordo-mavililer, haftayı Konyaspor'u 3-1'lik galibiyetle geçti.

İLK YARIYA SON 3 HAFTA

14. haftanın ardından Galatasaray'ın 33, Fenerbahçe'nin 32, Trabzonspor'un 31 puanı var. Devleri, Göztepe ve Samsunspor takip ediyor.

Beşiktaş'sa liderin 9 puan gerisinde 6. basamakta.

Geçen sezonsa 14. haftada lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyordu.

Bu sezon ilk yarının tamamlanmasına 3 hafta var.

KALAN HAFTALARIN TAKVİMİ

15. haftada Galatasaray-Samsunspor, Rams Başakşehir-Fenerbahçe ve Göztepe- Trabzonspor maçları oynanacak.

16. haftadaysa dev bir karşılaşma var. Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Galatasaray Antalyaspor'a konuk olacak, Fenerbahçe ise Konyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray-Kasımpaşa, Eyüpspor-Fenerbahçe ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçları oynanacak. Federasyon bu 3 haftanın maç tarihlerini ise henüz açıklamadı.

21 Aralık hafta sonunda tamamlanacak ilk yarının ardından ikinci devre, 18 Ocak'ta başlayacak.