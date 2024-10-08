Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

AA & Ensonhaber

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Beşiktaş'ın PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLEN YÖNETİCİ VE HOCALAR

Öte yandan Konyaspor'un antrenörü Ali Çamdalı, Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz ile teknik direktörü Selçuk İnan ve Beşiktaş'ın antrenörü Serdar Topraktepe'nin de çeşitli ihlaller sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Ayrıca 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Sakaryaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in de PFDK'ye sevkine karar verildi.