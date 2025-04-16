Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

AA & Ensonhaber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre; Samsunspor, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş, Başakşehir, Kayserispor, Trabzonspor ve Rizespor kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.
ADALI, PFDK'YA SEVK EDİLDİ
TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'yı da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış