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- Süper Lig'den 8 takım Trabzonspor'u tebrik etmedi
Süper Lig'den 8 takım Trabzonspor'u tebrik etmedi
Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası camiaya tüm takımlardan tebrik mesajı gelmedi. Fenerbahçe,Beşiktaş ve Galatasaray; Antalyaspor maçında açılan pankarta tepki olarak mesaj paylaşmadı.
- 06.05.2022 - 19:32
- Güncelleme : 06.05.2022 - 19:37
Trabzonspor, Ahmet Çalık sezonunu bitime 3 hafta kala şampiyon olarak tamamladı. Camiaya dünyanın dört bir yanından mesajlar geldi. Fakat Süper Lig ekiplerinin bazıları tebrik paylaşımı yapmadı.
Anlatya tepkili
Şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Akdeniz ekibinden tebrik mesajı gelmedi
Pankarta tepki
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatsaray da Antalyaspor ile oynanan pankart sebebiyle bordo-mavilileri tebrik etmeyen bir başka Süper Lig ekibi oldular.
4 takım daha kutlamadı
Ligde mücadele veren Kayserispor, Konyaspor, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor camialarında da herhangi bir paylaşım yapılmadı.
Bu kulüplerin neden böyle bir yaklaşımda bulunduğu ise bilinmiyor.