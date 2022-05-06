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    Süper Lig'den 8 takım Trabzonspor'u tebrik etmedi

    Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası camiaya tüm takımlardan tebrik mesajı gelmedi. Fenerbahçe,Beşiktaş ve Galatasaray; Antalyaspor maçında açılan pankarta tepki olarak mesaj paylaşmadı.
    • 06.05.2022 - 19:32
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 19:37
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    Süper Lig'den 8 takım Trabzonspor'u tebrik etmedi

    Trabzonspor, Ahmet Çalık sezonunu bitime 3 hafta kala şampiyon olarak tamamladı. Camiaya dünyanın dört bir yanından mesajlar geldi. Fakat Süper Lig ekiplerinin bazıları tebrik paylaşımı yapmadı.

    Anlatya tepkili

    Şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Akdeniz ekibinden tebrik mesajı gelmedi

    Pankarta tepki

    Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatsaray da Antalyaspor ile oynanan pankart sebebiyle bordo-mavilileri tebrik etmeyen bir başka Süper Lig ekibi oldular.

    Süper Lig den 8 takım Trabzonspor u tebrik etmedi #1

    4 takım daha kutlamadı

    Ligde mücadele veren Kayserispor, Konyaspor, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor camialarında da herhangi bir paylaşım yapılmadı.

    Bu kulüplerin neden böyle bir yaklaşımda bulunduğu ise bilinmiyor.

    Süper Lig den 8 takım Trabzonspor u tebrik etmedi #2


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