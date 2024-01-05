Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na 30 futbolcu katılacak 13 Ocak tarihinde başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası'nda Süper Lig'den 30 futbolcu mücadele edecek.

ensonhaber.com

2024 Afrika Uluslar Kupası için sayılı günler kaldı.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.

Afrikalı futbolcuların forma giydiği Türkiye dahil birçok ülkedeki ekipler, organizasyonun tekrar kışa alınması nedeniyle oyuncularından milli takımları kupadan elenene kadar yararlanamayacak.

En çok futbolcuyu Beşiktaş gönderdi

Süper Lig'den 30 futbolcu ise Afrika'nın en büyük organizasyonuna davet aldı. Turnuvaya en çok futbolcu gönderen kulüp ise Beşiktaş oldu.

Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley olmak üzere siyah-beyazlılardan 4 futbolcu bu kupada yer alacak.

Beşiktaş'tan sonra en çok futbolcu gönderen takım Samsunspor oldu. Karadeniz ekibinden Olivier Ntcham, Kingsley Schindler ve Nanu, ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı.

Galatasaray'dan iki isim davet aldı

Galatasaray'dan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da bu turnuvaya dahil edilen isimler arasında yer aldı.

Ziyech Fas ve Bakambu ise Demokratik Kongo için ter dökecek.

Ziyech, Fas Milli Takımı'nda toplamda 54 kez forma giyerken 20 gol kaydetti. Bakambu ise milli forma ile 42 karşılaşmada 15 gol yaptı.

Fenerbahçe'den Osayi ve Djiku, kadrolara dahil oldu

Fenerbahçe'den de 2 isim, Afrika Ulusal Kupası'na davet edildi.

Stoper Alexander Djiku ve sağ bek Bright Osayi-Samuel, bir ay boyunca bu turnuvada yer alacak. Djiku 23 ve Osayi ise 8 kez milli takım formasını giydi.

Trabzonspor'dan da iki futbolcu davet edildi

Öte yandan Trabzonspor da iki önemli ismi bu turnuvaya gönderdi.

Nicolas Pepe ve Mahmoud Trezeguet, bu turnuvada mücadele edecek. Pepe, Fildişi Milli Takımı kariyerinde 37 maçta sahada olurken 10 gol atmayı başardı.

Trezeguet ise 65 kez Mısır Milli Takım forması giydi ve 14 defa gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'den turnuvaya katılacak 30 isim

Sofiane Feghouli - Fatih Karagümrük - Cezayir

Loide Augusto - Alanyaspor - Angola

Julian Jeanvier - Kayserispor - Gine

Nanu - Samsunspor - Gine Bissau

Kingsley Schindler - Samsunspor - Gana

Janio Bikel - Gaziantep FK - Gine Bissau

Ahmed Musa - Sivasspor - Nijerya

Ryan Mendes - Fatih Karagümrük - Yeşil Burun Adaları

Bruno Paz - Konyaspor - Angola

Max Gradel - Gaziantep FK - Fildişi Sahili

Clinton N'Jie - Sivasspor - Kamerun

Garry Rodrigues - Ankaragücü - Yeşil Burun Adaları

Carlos Mane - Kayserispor - Gine Bissau

Mortadha Ben Ouanes - Kasımpaşa - Tunus

Ahmed Hassan - Pendikspor - Mısır

Edgar Ie - Başakşehir - Gine Bissau

Kenneth Omeruo - Kasımpaşa - Nijerya

Ali Sowe - Ankaragücü - Gambiya

Oliver Kemen - Kayserispor - Kamerun

Cedric Bakambu - Galatasaray - Demokratik Kongo

Olivier Ntcham - Samsunspor - Kamerun

Omar Colley - Beşiktaş - Gambiya

Arthur Masuaku - Beşiktaş - Demokratik Kongo

Vincent Aboubakar - Beşiktaş - Kamerun

Bright Osayi Samuel - Fenerbahçe - Nijerya

Daniel Amartey - Beşiktaş - Gana

Alexander Djiku - Fenerbahçe - Gana

Mahmoud Trezeguet - Trabzonspor - Mısır

Nicolas Pepe - Trabzonspor - Fildişi Sahili

Hakim Ziyech - Galatasaray - Fas