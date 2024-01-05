Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na 30 futbolcu katılacak

2024 Afrika Uluslar Kupası için sayılı günler kaldı.
Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.
Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.
Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.
Afrikalı futbolcuların forma giydiği Türkiye dahil birçok ülkedeki ekipler, organizasyonun tekrar kışa alınması nedeniyle oyuncularından milli takımları kupadan elenene kadar yararlanamayacak.
En çok futbolcuyu Beşiktaş gönderdi
Süper Lig'den 30 futbolcu ise Afrika'nın en büyük organizasyonuna davet aldı. Turnuvaya en çok futbolcu gönderen kulüp ise Beşiktaş oldu.
Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley olmak üzere siyah-beyazlılardan 4 futbolcu bu kupada yer alacak.
Beşiktaş'tan sonra en çok futbolcu gönderen takım Samsunspor oldu. Karadeniz ekibinden Olivier Ntcham, Kingsley Schindler ve Nanu, ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı.
Galatasaray'dan iki isim davet aldı
Galatasaray'dan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da bu turnuvaya dahil edilen isimler arasında yer aldı.
Ziyech Fas ve Bakambu ise Demokratik Kongo için ter dökecek.
Ziyech, Fas Milli Takımı'nda toplamda 54 kez forma giyerken 20 gol kaydetti. Bakambu ise milli forma ile 42 karşılaşmada 15 gol yaptı.
Fenerbahçe'den Osayi ve Djiku, kadrolara dahil oldu
Fenerbahçe'den de 2 isim, Afrika Ulusal Kupası'na davet edildi.
Stoper Alexander Djiku ve sağ bek Bright Osayi-Samuel, bir ay boyunca bu turnuvada yer alacak. Djiku 23 ve Osayi ise 8 kez milli takım formasını giydi.
Trabzonspor'dan da iki futbolcu davet edildi
Öte yandan Trabzonspor da iki önemli ismi bu turnuvaya gönderdi.
Nicolas Pepe ve Mahmoud Trezeguet, bu turnuvada mücadele edecek. Pepe, Fildişi Milli Takımı kariyerinde 37 maçta sahada olurken 10 gol atmayı başardı.
Trezeguet ise 65 kez Mısır Milli Takım forması giydi ve 14 defa gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'den turnuvaya katılacak 30 isim
Sofiane Feghouli - Fatih Karagümrük - Cezayir
Loide Augusto - Alanyaspor - Angola
Julian Jeanvier - Kayserispor - Gine
Nanu - Samsunspor - Gine Bissau
Kingsley Schindler - Samsunspor - Gana
Janio Bikel - Gaziantep FK - Gine Bissau
Ahmed Musa - Sivasspor - Nijerya
Ryan Mendes - Fatih Karagümrük - Yeşil Burun Adaları
Bruno Paz - Konyaspor - Angola
Max Gradel - Gaziantep FK - Fildişi Sahili
Clinton N'Jie - Sivasspor - Kamerun
Garry Rodrigues - Ankaragücü - Yeşil Burun Adaları
Carlos Mane - Kayserispor - Gine Bissau
Mortadha Ben Ouanes - Kasımpaşa - Tunus
Ahmed Hassan - Pendikspor - Mısır
Edgar Ie - Başakşehir - Gine Bissau
Kenneth Omeruo - Kasımpaşa - Nijerya
Ali Sowe - Ankaragücü - Gambiya
Oliver Kemen - Kayserispor - Kamerun
Cedric Bakambu - Galatasaray - Demokratik Kongo
Olivier Ntcham - Samsunspor - Kamerun
Omar Colley - Beşiktaş - Gambiya
Arthur Masuaku - Beşiktaş - Demokratik Kongo
Vincent Aboubakar - Beşiktaş - Kamerun
Bright Osayi Samuel - Fenerbahçe - Nijerya
Daniel Amartey - Beşiktaş - Gana
Alexander Djiku - Fenerbahçe - Gana
Mahmoud Trezeguet - Trabzonspor - Mısır
Nicolas Pepe - Trabzonspor - Fildişi Sahili
Hakim Ziyech - Galatasaray - Fas
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