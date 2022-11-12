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Süper Lig'den Dünya Kupası'na gidenler! İşte Dünya Kupası'na giden Süper Lig futbolcuları..

Süper Lig'den Dünya Kupası'na gidenler! İşte Dünya Kupası'na giden Süper Lig futbolcuları..

2022 Katar Dünya Kupası'na Spor Toto Süper Lig'de oynayan katılacak futbolcular belli olmaya başladı. İşte şu ana kadar açıklanan ve Dünya Kupası'na kesin katılacak Süper Lig futbolcuları..