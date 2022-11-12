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- Süper Lig'den Dünya Kupası'na gidenler! İşte Dünya Kupası'na giden Süper Lig futbolcuları..
Süper Lig'den Dünya Kupası'na gidenler! İşte Dünya Kupası'na giden Süper Lig futbolcuları..
- 12.11.2022 - 16:06
- Güncelleme : 12.11.2022 - 16:22
Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler kadrolarını açıklamaya başladı. En çok merak edilen ise Süper Lig'de oynayan hangi futbolcuların Dünya Kupası'na gideceği konusu oldu.
Takımlarında forma giyen yabancı futbolcuların Dünya Kupası'nda olup olmayacağını merak edenler konuyla alakalı araştırmalarına hız kazandırdı.
İşte şimdiye kadar açıklanan kadrolardan Süper Lig'de yer alan futbolcular...
Galatasaray - Fernando Muslera - Uruguay
Galatasaray - Dries Mertens - Belçika
Galatasaray - Haris Seferovic - İsviçre
Galatasaray - Lucas Torreira - Uruguay
Galatasaray - Victor Nellson - Danimarka
Beşiktaş - Wout Weghorst - Hollanda
Beşiktaş - Kevin N'Koudou - Kamerun
Beşiktaş - Romain Saiss - Fas
Fenerbahçe - Michy Batshuayi - Belçika
Trabzonspor - Maxi Gomez - Uruguay
Trabzonspor - Jens Larrsen - Danimarka
Konyaspor - Francisco Calvo - Kosta Rika
Antalyaspor - Haji Wright - ABD
Alanyaspor - Famara Diedhiou - Senegal