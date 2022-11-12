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    Süper Lig'den Dünya Kupası'na gidenler! İşte Dünya Kupası'na giden Süper Lig futbolcuları..

    2022 Katar Dünya Kupası'na Spor Toto Süper Lig'de oynayan katılacak futbolcular belli olmaya başladı. İşte şu ana kadar açıklanan ve Dünya Kupası'na kesin katılacak Süper Lig futbolcuları..
    • 12.11.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 16:22
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    Süper Lig'den Dünya Kupası'na gidenler! İşte Dünya Kupası'na giden Süper Lig futbolcuları..

    Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler kadrolarını açıklamaya başladı. En çok merak edilen ise Süper Lig'de oynayan hangi futbolcuların Dünya Kupası'na gideceği konusu oldu.

    Takımlarında forma giyen yabancı futbolcuların Dünya Kupası'nda olup olmayacağını merak edenler konuyla alakalı araştırmalarına hız kazandırdı.

    İşte şimdiye kadar açıklanan kadrolardan Süper Lig'de yer alan futbolcular...

    Galatasaray - Fernando Muslera - Uruguay

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #1

    Galatasaray - Dries Mertens - Belçika

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #2

    Galatasaray - Haris Seferovic - İsviçre

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #3

    Galatasaray - Lucas Torreira - Uruguay

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #4

    Galatasaray - Victor Nellson - Danimarka

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #5

    Beşiktaş - Wout Weghorst - Hollanda

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #6

    Beşiktaş - Kevin N'Koudou - Kamerun

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #7

    Beşiktaş - Romain Saiss - Fas

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #8

    Fenerbahçe - Michy Batshuayi - Belçika

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #9

    Trabzonspor  - Maxi Gomez - Uruguay

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #10

    Trabzonspor - Jens Larrsen - Danimarka

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #11

    Konyaspor - Francisco Calvo - Kosta Rika

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #12

    Antalyaspor - Haji Wright - ABD

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #13

    Alanyaspor - Famara Diedhiou - Senegal

    Süper Lig den Dünya Kupası na gidenler! İşte Dünya Kupası na giden Süper Lig futbolcuları.. #14


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