Süper Lig'e çıkacak takımlar 100 milyon TL kazanacak

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak iki takım son hafta belli olurken, play-off'a kalacak takımlar da son hafta belli olacak. Süper Lig'e çıkan takımların kasasına milyonlar girecek.

TFF 1. Lig'de Süper Lig' çıkma mücadelesi son hızıyla devam ediyor. Dün oynanan maçlarda ilk 3 takımın kazanması heyecanı son haftaya taşıdı.

34. hafta oynanacak mücadelelerde Süper Lig'e çıkacak iki takımın yanında play-off'a kalacak takımlar da belli olacak.

SÜPER LİG’E ÇIKANLARA 100 MİLYON TL

Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek takımlar önemli bir gelire ulaşacak. Süper Lig’de ‘0’ puan alan bir takım bile sadece yayın gelirlerinden ayakbastı parası olarak 40 milyon lira gelir elde edilecek.

Sponsorluk, yayın ve ticari gelirlerle bu rakamın 100 milyon lirayı bulması bekleniyor. Lige yeni çıkan takımlar başarı yakaladıkları takdirde 150 milyon liraya kadar gelir elde edebilecek.

1.LİG’DE KALANLAR 30 MİLYON TL

Ajanspor’un haberine göre yoluna 1. Lig'de devam edecek takımların bir sezonda toplam 30 milyon lira gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Süper Lig’e yeni çıkan takımlar için belirlenen harcama limiti ise 110 milyon TL olacak.