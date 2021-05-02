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    Süper Lig'e çıkacak takımlar 100 milyon TL kazanacak

    Süper Lig'e çıkacak takımlar 100 milyon TL kazanacak

    TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak iki takım son hafta belli olurken, play-off'a kalacak takımlar da son hafta belli olacak. Süper Lig'e çıkan takımların kasasına milyonlar girecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 09:20
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    TFF 1. Lig'de Süper Lig' çıkma mücadelesi son hızıyla devam ediyor. Dün oynanan maçlarda ilk 3 takımın kazanması heyecanı son haftaya taşıdı.

    34. hafta oynanacak mücadelelerde Süper Lig'e çıkacak iki takımın yanında play-off'a kalacak takımlar da belli olacak.

    SÜPER LİG’E ÇIKANLARA 100 MİLYON TL

    Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek takımlar önemli bir gelire ulaşacak. Süper Lig’de ‘0’ puan alan bir takım bile sadece yayın gelirlerinden ayakbastı parası olarak 40 milyon lira gelir elde edilecek.

    Sponsorluk, yayın ve ticari gelirlerle bu rakamın 100 milyon lirayı bulması bekleniyor. Lige yeni çıkan takımlar başarı yakaladıkları takdirde 150 milyon liraya kadar gelir elde edebilecek.

    Süper Lig e çıkacak takımlar 100 milyon TL kazanacak #1

    1.LİG’DE KALANLAR 30 MİLYON TL

    Ajanspor’un haberine göre yoluna 1. Lig'de devam edecek takımların bir sezonda toplam 30 milyon lira gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

    Süper Lig’e yeni çıkan takımlar için belirlenen harcama limiti ise 110 milyon TL olacak.

    Süper Lig e çıkacak takımlar 100 milyon TL kazanacak #2

    Süper Lig e çıkacak takımlar 100 milyon TL kazanacak #3

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