Süper Lig'e kötü başlayan Hatayspor çıkış peşinde

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Hatayspor, topladığı 3 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de 2-0 mağlup ettiği Rizespor karşısında alan Hatayspor, yeni sezonda henüz 3 puanla tanışamadı.

Hatay temsilcisi, ligin 12. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak ilk galibiyetini almaya çalışacak.

"BİRÇOK MAÇTA HAKEMLERİN KURBANI OLDU"

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerden dolayı lige istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Özellikle hakem kararları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını savunan Mıstıkoğlu, şu şekilde konuştu:

Birçok maçta hakemlerin kurbanı olduk. Geçen hafta Eyüpspor maçında da göz göre göre hakem VAR'a çağrılarak golümüz iptal edildi. Artık bu hakemlerle bu ligin devam etmesi çok zor görünüyor. Galatasaray, Alanyaspor, Eyüpspor maçlarında maalesef hakemlerin katliamına uğradık. Hatayspor, deprem yemiş ve o kadar sıkıntı yaşamış bir ilin takımı olmasına rağmen hakemlerin bu tutumu hakikaten bizleri derinden üzmekte.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Mıstıkoğlu, takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti: