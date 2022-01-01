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    Süper Lig'e terfi eden hakemler

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun hakem havuzunu genişletme çalışmaları çerçevesinde Spor Toto Süper Lig ve A klasman hakemliğine terfi eden hakemler açıklandı.
    • AA
    • 01.01.2022 - 02:26
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    Süper Lig'e terfi eden hakemler

    Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kadir Sağlam (Ankara), Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul) ve Çağatay Altay (İstanbul) Spor Toto Süper Lig'e terfi eden hakemler oldu.

    1. LİG'E TERFİ EDEN HAKEMLER

    Spor Toto 1. Lig'e terfi eden hakemler ise şunlar:

    Tarık Güldal (Adana), Eren Özyemişcioğlu (Aydın), Adnan Deniz Kayatepe (Balıkesir), Mehmet Türkmen (İstanbul), Ozan Ergün (İstanbul), Can Cengiz (İstanbul), Reşat Onur Coşkunses (İzmir), Adem Cinek (Ordu), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Yusuf Ziya Gündüz (Sivas).


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