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Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor: Sakarya mı, Bodrum mu

Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor: Sakarya mı, Bodrum mu Sakaryaspor ile geçen sezonun play-off finalisti Bodrum FK, Adana'da Süper Lig'e yükselme maçına çıkacak. Daha önce 9 farklı ilde gerçekleşen play-off finali, Adana'da ilk kez oynanacak.