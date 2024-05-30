Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor: Sakarya mı, Bodrum mu

1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip, Adana'da yapılacak Sakaryaspor-Bodrum FK maçının galibi olacak.
Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Sakaryaspor'un rakibi Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı.
2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan iki ekipten Sakaryaspor, doğrudan 1. Lig vizesi alırken, Bodrum FK ise play-off maçları sonunda 1. Lig'e çıkmıştı.
Muhtemel 11'ler
Sakaryaspor'un muhtemel 11'i: Cihan; Oğuz, Rotman, Donkor, Bülent; Sinan, Hasan; Dimitrov, Murat Cem, Del Valle; Ndlovu.
Bodrum FK'nın muhtemel 11'i: Diogo Sousa; Üzeyir, Celutska, Ali, Cenk; Ahmet; Burak, Samet, Mohammed, Kenan; Gökdeniz.
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