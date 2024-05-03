Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ile Göztepe, karşı karşıya Süper Lig’e yükselen Göztepe ve Eyüpspor, 1. Lig’in 33. haftasında İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

İHA

1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Göztepe ile Eyüpspor, İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

Eyüp Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

İki takım da Süper Lig'de yer alacak

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 66 puanla ikinci sırada yer alırken, Eyüpspor ise 72 puanla lider konumunda bulunuyor.

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan iki takımın mücadelesini, Mersin bölgesinden Oğuzhan Aksu yönetecek.

Aksu’nun yardımcılıklarını ise Ramazan Ufuk Avdaş ile Mehmet Dura yapacak.

İlk maçta Göztepe farklı yenmişti

Göztepe ile Eyüpspor arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki müsabakayı ise sarı-kırmızılılar, evinde 5-1 kazanmayı başarmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)