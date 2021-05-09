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    Süper Lig’e yükselen takımlar belli oldu

    Süper Lig’e yükselen takımlar belli oldu

    TFF 1. Lig’in son haftasında oynanan mücadeleler sonucunda Adana Demirspor ve Giresunspor, Süper Lig’e yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 22:28
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 08:36
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    TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçları bugün oynanan 7 maçla tamamlandı.

    SÜPER LİG'İN İKİ YENİ TAKIMI

    Menemenspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

    Konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-1 yenen Giresunspor ise ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti.

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    PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

    Deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu, play-off oynamaya hak kazanan son takım oldu.

    Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Yılport Samsunspor, galibiyete rağmen 3. sırada yer aldı ve play-off'a kaldı. İstanbulspor ve Altay da daha önceden play-off'ta mücadele etmeyi garantilemişti.

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