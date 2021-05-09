Süper Lig’e yükselen takımlar belli oldu

TFF 1. Lig’in son haftasında oynanan mücadeleler sonucunda Adana Demirspor ve Giresunspor, Süper Lig’e yükseldi.

TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçları bugün oynanan 7 maçla tamamlandı.

SÜPER LİG'İN İKİ YENİ TAKIMI

Menemenspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-1 yenen Giresunspor ise ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti.

PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

Deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu, play-off oynamaya hak kazanan son takım oldu.

Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Yılport Samsunspor, galibiyete rağmen 3. sırada yer aldı ve play-off'a kaldı. İstanbulspor ve Altay da daha önceden play-off'ta mücadele etmeyi garantilemişti.