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Süper Lig’e yükselen takımlar belli oldu
TFF 1. Lig’in son haftasında oynanan mücadeleler sonucunda Adana Demirspor ve Giresunspor, Süper Lig’e yükseldi.
- Haber Merkezi
- 09.05.2021 - 22:28
- Güncelleme : 10.05.2021 - 08:36
TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçları bugün oynanan 7 maçla tamamlandı.
SÜPER LİG'İN İKİ YENİ TAKIMI
Menemenspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.
Konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-1 yenen Giresunspor ise ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti.
PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR
Deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu, play-off oynamaya hak kazanan son takım oldu.
Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Yılport Samsunspor, galibiyete rağmen 3. sırada yer aldı ve play-off'a kaldı. İstanbulspor ve Altay da daha önceden play-off'ta mücadele etmeyi garantilemişti.