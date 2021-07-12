Süper Lig'in 2021-22 sezonunda görev alacak hakemler açıklandı

Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de yeni sezonda görev alacak hakemleri ve VAR hakem listesini açıkladı.

MHK, talimatta değişikliğe gidildiğini ve hakemlikte emeklilik yaşının 50 olduğunu da bildirdi.

FIRAT AYDINUS HAKEMLİĞE DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz sezon Fırat Aydınus, yaşı nedeniyle hakemliği bırakmıştı. Ancak MHK, yeni bir karar aldı.

47 yaşındaki Fırat Aydınus, yeni sezonda da maç yönetmeye devam edecek.

YENİ SEZON HAKEMLERİ

İşte yeni sezonun hakemleri;