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    Süper Lig'in 2021-22 sezonunda görev alacak hakemler açıklandı

    Süper Lig'in 2021-22 sezonunda görev alacak hakemler açıklandı

    Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda görev alacak hakemleri açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 13:45
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    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de yeni sezonda görev alacak hakemleri ve VAR hakem listesini açıkladı.

    MHK, talimatta değişikliğe gidildiğini ve hakemlikte emeklilik yaşının 50 olduğunu da bildirdi.

    FIRAT AYDINUS HAKEMLİĞE DEVAM EDECEK

    Geçtiğimiz sezon Fırat Aydınus, yaşı nedeniyle hakemliği bırakmıştı. Ancak MHK, yeni bir karar aldı.

    47 yaşındaki Fırat Aydınus, yeni sezonda da maç yönetmeye devam edecek.

    Süper Lig in 2021-22 sezonunda görev alacak hakemler açıklandı #1

    YENİ SEZON HAKEMLERİ

    İşte yeni sezonun hakemleri;

    Süper Lig in 2021-22 sezonunda görev alacak hakemler açıklandı #2

    Süper Lig in 2021-22 sezonunda görev alacak hakemler açıklandı #3

    Süper Lig in 2021-22 sezonunda görev alacak hakemler açıklandı #4

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