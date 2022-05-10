Süper Lig'de sıklıkla değişen yabancı kuralını takip etmekte zorlanan futbolseverler, "Süper Lig'in 2022-23 sezonundaki yabancı kuralı nasıl olacak, neler değişti?" sorusunu gündeme getirdi.

Oldukça hızlı ve heyecanlı başlayan Süper Lig'de bu sene hem kaoslar hem de değişimler ardı ardına geldi.

Nihat Özdemir'in istifası, hakem kaosu ve Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki atışmalar...

Süper Lig'de yaşanan olaylara ayak uydurmak ve bu olayları takip etmek oldukça zor olurken, bir diğer değişim ise yabancı kuralında oldu.

Son yılların en tartışmalı ve değişmeli konusu olan yabancı kuralı, gelecek sezon için kafaları karıştırıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu 2021-22 sezonu için yabancı kuralının 8+3 olduğunu açıkladı. Kadroda 14 yabancı bulunabilecekken, sahada ise 8 yabancı olacaktı ve bu sezon yabancı kuralı olarak bu sistem kullanıldı.

Peki, Süper Lig'in 2022-23 sezonundaki yabancı kuralı nasıl olacak, neler değişti? İşte detaylar...

Süper Lig'in 2022-23 sezonundaki yabancı kuralı nasıl olacak, neler değişti?

2022-23 sezonunda 19 takımla oynanacak olan Süper Lig'de kadrodaki yabancı sayısının 12, sahadaki yabancı sayısının ise 7 olacağı açıklanmıştı.

TFF'nin açıklamasına göre; 23-24 sezonunda ise pandemi öncesindeki gibi 18 takıma düşecek Süper Lig'de kadrodaki yabancı sayısı 10, sahadaki yabancı sayısının ise 6 olacağı belirtilmişti.

Eğer TFF, başkanlık seçimine kadar karar değiştirmezse önümüzdeki sezon kadroda 12 yabancı, sahada 7 yabancı kuralı ile oynanacak.