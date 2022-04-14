Süper Lig'in 33. haftasında hangi maçta hangi hakem düdük çalacak?

Süper Lig'in 33. haftasında hangi maçta hangi hakem düdük çalacak?

Süper Lig'de yine nefes kesecek olan karşılaşmaları izleyeceğimiz 33. hafta başlıyor. Bu hafta oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemler ise belli oldu.

Süper Lig'de 33. hafta maçları, bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

Heyecan dolu 32 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe- Galatasaray derbisi vardı.

Hakemin değil maçın konuşulduğu derbide Fenerbahçe 2-1 kazanırken, Galatasaray ise düşüşünü sürdürüyor.

Yine şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, bu hafta Volkan Demirel'in başında olduğu Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Valérien Ismael yönetiminde çıktığı maçlarda iyi bir performans sergileyen Beşiktaş, Giresun ile karşılaşacak.

Bu karşılaşmaları yönetecek olan hakemler açıklanırken, düdük çalacak olan hakemin maçın önüne geçmemesi isteniyor.

Son zamanlarda oldukça tartışmalı kararlar veren MHK'nin hangi hakemi hangi maça atadığı ise araştırılıyor.

Peki, Süper Lig'in 33. haftasında hangi maçta hangi hakem düdük çalacak? İşte yanıtı..

33. hafta hekemleri

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şu şekilde:

15 Mart Cuma:

Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Halil Umut Meler)

Kayserispor - Rizespor (Erkan Özdamar)

16 Mart Cumartesi:

Hatayspor - Sivasspor (Ozan Ergün)

Altay - Başakşehir (Sarper Barış Saka)

Alanyaspor - Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

Fenerbahçe - Göztepe (Yasin Kol)

17 Mart Pazar:

Konyaspor - Gaziantep FK (Volkan Bayarslan)

Kasımpaşa - Adana Demirspor (Kadir Sağlam)

Giresunspor - Beşiktaş (Arda Kardeşier)

18 Mart Pazartesi:

Galatasaray - Yeni Malatyaspor (Mustafa Kürşad Filiz)