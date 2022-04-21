Süper Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

MHK'daki başkan değişikliğinin ardından Süper Lig'de görevden el çektirilen 12 hakem de geri dönüyor. Cüneyt Çakır Antalyaspor-Kayserispor maçını yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu'nda Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesinin ardından başkan olan Sabri Çelik, görevden alınan 12 hakemle yeniden yola devam etmek istediğini belirtmişti.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçıyla döndü

DHA'nın haberine göre; Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Öte yandan son olarak Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alan Cüneyt Çakır, 34'üncü haftada Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak.

34'üncü haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

23 Nisan Cumartesi

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 Nisan Pazar

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Kaya

16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 Nisan Pazartesi

20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa Yasin Kol

20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

Sabri Çelik, 12 hakemle yeniden çalışacak - HABER İÇİN TIKLAYIN