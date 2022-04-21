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- Süper Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
Süper Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
- 21.04.2022 - 22:29
- Güncelleme : 21.04.2022 - 22:35
Merkez Hakem Kurulu'nda Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesinin ardından başkan olan Sabri Çelik, görevden alınan 12 hakemle yeniden yola devam etmek istediğini belirtmişti.
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçıyla döndü
DHA'nın haberine göre; Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Öte yandan son olarak Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alan Cüneyt Çakır, 34'üncü haftada Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak.
34'üncü haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
23 Nisan Cumartesi
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
24 Nisan Pazar
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Kaya
16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
25 Nisan Pazartesi
20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa Yasin Kol
20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
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