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    Süper Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

    Süper Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

    MHK'daki başkan değişikliğinin ardından Süper Lig'de görevden el çektirilen 12 hakem de geri dönüyor. Cüneyt Çakır Antalyaspor-Kayserispor maçını yönetecek.
    • 21.04.2022 - 22:29
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 22:35
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    Merkez Hakem Kurulu'nda Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesinin ardından başkan olan Sabri Çelik, görevden alınan 12 hakemle yeniden yola devam etmek istediğini belirtmişti.

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

    Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçıyla döndü

    DHA'nın haberine göre; Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Öte yandan son olarak Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alan Cüneyt Çakır, 34'üncü haftada Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak.

     

    34'üncü haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:

    Yarın

    20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

    Süper Lig in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı #1

    23 Nisan Cumartesi

    16.00 Vavacars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

    Gaziantep FK - Göztepe:  Mustafa Kürşad Filiz

    20.30 Adana Demirspor  - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    Süper Lig in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı #2

    24 Nisan Pazar

    16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Kaya

    16.00 Medipol Başakşehir  - Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

    20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan

    20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

    Süper Lig in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı #3

    25 Nisan Pazartesi

    20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa Yasin Kol

    20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

    Sabri Çelik, 12 hakemle yeniden çalışacak - HABER İÇİN TIKLAYIN

    Süper Lig in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı #4


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