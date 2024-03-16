Haberler



Futbol



Süper Lig'de en çok değer kazanan isim Semih Kılıçsoy oldu

Süper Lig'de en çok değer kazanan isim Semih Kılıçsoy oldu Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un piyasa değeri 550 bin euro'dan 8 milyon euro'ya ulaştı. 18 yaşındaki isim böylece Süper Lig'in değerini en çok artıran futbolcusu oldu.