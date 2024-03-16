Süper Lig'de en çok değer kazanan isim Semih Kılıçsoy oldu

Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalan ve şampiyonluk umudunu yitirerek gelecek sezona hazırlanan Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla beğeni toplayan Semih Kılıçsoy, gelişimiyle dikkatleri çekti.
Yaptığı çıkışla adından söz ettiren genç golcü, Süper Lig'de değerini en çok artıran isim oldu.
Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleştirmeye gitti.
Değeri 15 kat arttı
Güncellemenin en çok değer kazanan futbolcusu Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'un piyasa değeri 550 bin euro'dan 8 milyon euro'ya ulaştı
Değerini yaklaşık 15 kat artıran Semih, bu alanda en çok gelişme kaydeden futbolcu oldu.
Süper Lig'de en çok değer kazanan 10 oyuncu şöyle:
1- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş): 7.45 milyon euro artış (Piyasa değeri: 8 milyon euro)
2- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 5.5 milyon euro artış (Piyasa değeri: 13 milyon euro)
3- Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe): 4 milyon euro artış (Piyasa değeri: 11 milyon euro)
4- Ernest Muci (Beşiktaş): 3 milyon euro artış (Piyasa değeri: 11 milyon euro)
5- İsmail Yüksek (Fenerbahçe): 2.5 milyon euro artış (Piyasa değeri: 10 milyon euro)
6- Enis Destan (Trabzonspor): 2 milyon euro artış (Piyasa değeri: 4.5 milyon euro)
7- Emirhan Topçu (Rizespor): 2 milyon euro artış (Piyasa değeri: 4 milyon euro)
8- Derrick Köhn (Galatasaray): 1.8 milyon euro artış (Piyasa değeri: 4.8 milyon euro)
9- Rey Manaj (Sivasspor): 1.6 milyon euro artış (Piyasa değeri: 3 milyon euro)
10- Davinson Sanchez (Galatasaray): 1 milyon euro artış (Piyasa değeri: 17 milyon euro)
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