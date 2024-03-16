Süper Lig'in en değerli 11'i belirlendi

30. haftası oynanan Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşının verildiği ligde kıran kırana mücadele sürerken futbolcuların değerleri artış ve azalış gösterdi.
Dünyada futbolcu verileri için kullanılan kaynakların başında gelen Transfermarkt, Süper Lig için 2024'ün ilk piyasa değeri güncellemesini gerçekleştirdi.
Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleme yapılırken ligin en değerli 11'i belli oldu.
İşte Süper Lig'in en değerli 11'i:
Dominik Livakovic - Fenerbahçe 11 milyon euro
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray 13 milyon euro
Victor Nelsson - Galatasaray 15 milyon euro
Davinson Sanchez - Galatasaray 17 milyon euro
Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe 20 milyon euro
Gedson Fernandes - Beşiktaş 16 milyon euro
Fred - Fenerbahçe 19 milyon euro
Sebastian Szymanski - Fenerbahçe 20 milyon euro
Cengiz Ünder - Fenerbahçe 16 milyon euro
Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray 17 milyon euro
Mauro Icardi - Galatasaray 18 milyon euro
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