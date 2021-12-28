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    Süper Lig'in en'leri anket sonuçları

    Süper Lig'in en'leri anket sonuçları

    Süper Lig'in 2021 yılı en'lerini Kralspor okurlarının oylarıyla seçtik. Yapılan oylamaya göre yılın en iyi takımı Trabzonspor seçildi. İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 09:00
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    2021 yılının en'lerini seçtiğimiz anketimizin sonuçları belli oldu.

    EN İYİ TAKIM TRABZONSPOR

    Twitter adresimiz üzerinden yaptığımız anketin sonucuna göre; en iyi takım oyların %54'ünü alan Trabzonspor seçilmiştir.

    Süper Lig in en leri anket sonuçları #1

    YILIN TEKNİK ADAMI ABDULLAH AVCI

    2021 yılının en iyi teknik direktörü %48,8 oy alan Abdullah Avcı oldu. Onu %27,3 ile Sergen Yalçın izledi.

    Süper Lig in en leri anket sonuçları #2

    YILIN BİDONU TEIXEIRA

    Sezonun beklentileri karşılayamayan futbolcusu Alex Teixeira seçildi. Yılın bidonu anketinde %34,2 oy alan yıldız futbolcu ikinci yarıda bakalım neler yapacak...

    Süper Lig in en leri anket sonuçları #3

    EN İYİ TRANSFER HAMSIK

    2021 yılının en iyi transferi ise %47,7 oy alan Marek Hamsik seçildi. Slovak yıldızı %29,6 ile Kim Min-Jae takip etti.

    Süper Lig in en leri anket sonuçları #4

    Anketimize katılımlarınız için çok teşekkür ederiz.

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