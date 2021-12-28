Süper Lig'in en'leri anket sonuçları

Süper Lig'in 2021 yılı en'lerini Kralspor okurlarının oylarıyla seçtik. Yapılan oylamaya göre yılın en iyi takımı Trabzonspor seçildi. İşte detaylar...

2021 yılının en'lerini seçtiğimiz anketimizin sonuçları belli oldu.

EN İYİ TAKIM TRABZONSPOR

Twitter adresimiz üzerinden yaptığımız anketin sonucuna göre; en iyi takım oyların %54'ünü alan Trabzonspor seçilmiştir.

YILIN TEKNİK ADAMI ABDULLAH AVCI

2021 yılının en iyi teknik direktörü %48,8 oy alan Abdullah Avcı oldu. Onu %27,3 ile Sergen Yalçın izledi.

YILIN BİDONU TEIXEIRA

Sezonun beklentileri karşılayamayan futbolcusu Alex Teixeira seçildi. Yılın bidonu anketinde %34,2 oy alan yıldız futbolcu ikinci yarıda bakalım neler yapacak...

EN İYİ TRANSFER HAMSIK

2021 yılının en iyi transferi ise %47,7 oy alan Marek Hamsik seçildi. Slovak yıldızı %29,6 ile Kim Min-Jae takip etti.

Anketimize katılımlarınız için çok teşekkür ederiz.