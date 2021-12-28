- Haberler
- Futbol Haberleri
- Süper Lig'in en'leri anket sonuçları
Süper Lig'in en'leri anket sonuçları
Süper Lig'in 2021 yılı en'lerini Kralspor okurlarının oylarıyla seçtik. Yapılan oylamaya göre yılın en iyi takımı Trabzonspor seçildi. İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 09:00
2021 yılının en'lerini seçtiğimiz anketimizin sonuçları belli oldu.
EN İYİ TAKIM TRABZONSPOR
Twitter adresimiz üzerinden yaptığımız anketin sonucuna göre; en iyi takım oyların %54'ünü alan Trabzonspor seçilmiştir.
YILIN TEKNİK ADAMI ABDULLAH AVCI
2021 yılının en iyi teknik direktörü %48,8 oy alan Abdullah Avcı oldu. Onu %27,3 ile Sergen Yalçın izledi.
YILIN BİDONU TEIXEIRA
Sezonun beklentileri karşılayamayan futbolcusu Alex Teixeira seçildi. Yılın bidonu anketinde %34,2 oy alan yıldız futbolcu ikinci yarıda bakalım neler yapacak...
EN İYİ TRANSFER HAMSIK
2021 yılının en iyi transferi ise %47,7 oy alan Marek Hamsik seçildi. Slovak yıldızı %29,6 ile Kim Min-Jae takip etti.
Anketimize katılımlarınız için çok teşekkür ederiz.