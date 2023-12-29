Süper Lig'in ilk yarısında 15 takım teknik direktör değişikliğine gitti Süper Lig'in 17 maçlık ilk yarısında takımların çok büyük bölümü, sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

AA

Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olan teknik direktör istikrarsızlığı bu sezon da devam ediyor.

Antalyaspor'da Nuri Şahin'in de görevinden ayrılmasıyla ligde mücadele eden 20 takımın 15'i, sezona başladıkları teknik direktörlerini değiştirdi.

Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Alanyaspor, Başakşehir, Gaziantep FK, Konyaspor, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Pendikspor ve İstanbulspor, sezonun ilk bölümünde teknik direktör değişikliğine gitti.

Beş ekip teknik direktörleriyle devam ediyor

Süper Lig'de 5 takım, sezonu başladıkları teknik direktörleriyle yollarına devam ediyor.

Ligde aynı puanla ilk iki sırada yer alan takımlardan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da da Okan Buruk görevini sürdürüyor.

Rizespor'da İlhan Palut, Sivasspor'da Servet Çetin ve Hatayspor'da da Volkan Demirel sezona başladıkları koltuklarında oturuyor.

Beşiktaş 4. teknik direktör arayışında

Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde görev yapan 3 teknik direktörüyle de yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı takım, sezona başladığı Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile de devam etmeme kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör için arayışlarını sürdürüyor.

Adana Demirspor da 14. haftadaki Yılport Samsunspor yenilgisinin ardından teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırırken, şu ana kadar takımın başına yeni bir isim getirmedi.

İki farklı takımda çalışanlar

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 teknik adam, iki farklı takımda görev yaptı.

Sezona Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu Ankaragücü'nde, Kayserispor'da başlayan Çağdaş Atan Başakşehir'de, İstanbulspor'da başlayan Fatih Tekke de Alanyaspor'da kariyerini sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)