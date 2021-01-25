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Süper Lig'in ilk yarısında puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'in ilk yarısı sona erdi. Sezona kabus gibi başlayan Beşiktaş ilk devreyi en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 2 puan önde liderlik koltuğunda bitirdi.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 21:12
Süper Lig'in ilk yarısı Fenerbahçe-Kayserispor maçıyla sona erdi. Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği haftada Beşiktaş da Göztepe 2-1 yenerek liderliğini devam ettirdi. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-1'le geçerek iyi formunu sürdürürken Fenerbahçe de evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.
PUAN DURUMU
21 takımlı Süper Lig'de 20 hafta sonunda puan durumu şu şekilde:
HAFTANIN PROGRAMI