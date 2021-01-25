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    Süper Lig'in ilk yarısında puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'in ilk yarısında puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'in ilk yarısı sona erdi. Sezona kabus gibi başlayan Beşiktaş ilk devreyi en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 2 puan önde liderlik koltuğunda bitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 21:12
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    Süper Lig'in ilk yarısı Fenerbahçe-Kayserispor maçıyla sona erdi. Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği haftada Beşiktaş da Göztepe 2-1 yenerek liderliğini devam ettirdi. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-1'le geçerek iyi formunu sürdürürken Fenerbahçe de evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.

    Süper Lig in ilk yarısında puan durumu ve haftanın programı #1

    PUAN DURUMU

    21 takımlı Süper Lig'de 20 hafta sonunda puan durumu şu şekilde:

    Süper Lig in ilk yarısında puan durumu ve haftanın programı #2

    HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig in ilk yarısında puan durumu ve haftanın programı #3

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