Süper Lig'in kart raporu: En hırçın takım Fenerbahçe Süper Lig'in ilk yarısında 4 kırmızı, 42 sarı kart gören Fenerbahçe, en hırçın takım olarak ön plana çıktı.

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Süper Lig'in tamamlanan ilk yarısının en hırçın takımı Fenerbahçe oldu.

Anadolu Ajansının, Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesiyle hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde kart raporuna yer verildi.

Ligde mücadele eden 20 takımda, 17 maçlık periyotta 524 futbolcu forma giydi. Söz konusu futbolculardan 28'i toplam 29 kırmızı kartla cezalandırıldı. Futbolculardan 336'sı da toplamda 721 kez sarı kart gördü.

En hırçın Fenerbahçe

Süper Lig takımları arasında en hırçın takım lider Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda 4 kırmızı, 42 de sarı kart yedi. Fenerbahçe, bu sayıyla 20 takım arasında en fazla eksik kalan takım olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe'yi 3 kırmızı, 38 sarı kartla Adana Demirspor, 3 kırmızı, 35 sarı kartla Başakşehir takip etti.

Ligin en centilmen takımı ise 25 sarı kartı olan Kayserispor, 36 kez sarı kart gören Galatasaray ile Samsunspor ve 48 sarı kartla cezalandırılan Fatih Karagümrük oldu. Bu dört takımın oyuncuları hiç kırmızı kart görmedi.

Kart raporu

Takımlara göre ligin ilk yarısındaki kart sayıları şöyle:

Takım - Kırmızı kart - Sarı kart

Fenerbahçe 4 - 42

Adana Demirspor 3 - 38

Başakşehir 3 - 35

Rizespor 2 - 47

Beşiktaş 2 - 38

Gaziantep FK 2 - 38

İstanbulspor 2 - 36

Pendikspor 2 - 29

Konyaspor 2 - 25

Hatayspor 1 - 50

Alanyaspor 1 - 42

Antalyaspor 1 - 35

Sivasspor 1 - 33

Kasımpaşa 1 - 32

Trabzonspor 1 - 29

Ankaragücü 1 - 27

Kayserispor 0 - 25

Galatasaray 0 - 36

Samsunspor 0 - 36

Fatih Karagümrük 0 - 48

En hırçın futbolcu İsmail Yüksek

Ligde en fazla takımını eksik bırakan oyuncu Fenerbahçeli İsmail Yüksek oldu.

Milli futbolcu, ligin ilk yarısını 2 kırmızı, 1 sarı kartla tamamladı.

İsmail Yüksek'in ardından 1 kırmızı, 4 sarı kartla Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues, Rizesporlu Mithat Pala ile Emirhan Topçu ve Gaziantep FK'li Furkan Soyalp geldi.