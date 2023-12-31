Süper Lig'in penaltı raporu: En çok kullanan takım Fenerbahçe Süper Lig'in ilk yarısında 8 penaltı kazanan ve bunların 6 tanesini gole çeviren Fenerbahçe, en çok beyaz noktaya gelen takım oldu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısı sona erdi.

17 haftası geride kalan ligde ise 44 puan toplayan ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, birinci ve ikinci sırada yer aldı.

Bu takımları ise 30 puanla Trabzonspor, 29 puanla ise Kayserispor ve Beşiktaş takip etti.

Ligin ilk yarısında ise küme düşme hattında bulunan 4 takım İstanbulspor, Pendikspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük oldu.

2 takım penaltı kullanmadı

Geride kalan 17 haftalık bölümde ise Süper Lig ekiplerinin kazandığı penaltıların raporu belirlendi.

Buna göre Sivasspor ve Fatih Karagümrük haricindeki 18 takım ilk yarıda penaltı kazandı.

En çok penaltıyı Fenerbahçe attı

Yalnızca iki ekibin beyaz noktaya gelemediği ligin ilk yarısında toplamda 64 penaltı kullanıldı. Kullanılan bu penaltıların ise 49'u golle sonuçlandı.

Süper Lig takımları arasında en çok penaltı kullanan takım lider Fenerbahçe oldu. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, 8 penaltı kazanırken bu vuruşlarda 6 gol buldu.

Sarı-lacivertli takımı ise 6 penaltıyla Hatayspor takip etti. Samsunspor, Adana Demirspor ve Konyaspor ise 5 penaltı kullandı.

Penaltı raporu

Takım - Alınan penaltılar - Goller

Fenerbahçe - 8 - 6

Hatayspor - 6 - 4

Samsunspor - 5 - 4

Adana Demirspor - 5 - 5

Konyaspor - 5 - 5

Beşiktaş - 4 - 2

Gaziantep FK - 4 - 2

Pendikspor - 4 - 4

Galatasaray - 4 - 4

Kayserispor - 4 - 4

Alanyaspor - 3 - 2

Kasımpaşa - 3 - 2

Ankaragücü - 2 - 1

Antalyaspor - 2 - 1

Başakşehir - 2 - 2

İstanbulspor - 1 - 0

Trabzonspor - 1 - 1

Rizespor - 1 - 1