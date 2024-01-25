Süper Lig'in penaltı raporu: Fenerbahçe zirvede Süper Lig'in geride kalmak üzere olan 22 haftasında 12 penaltı kazanan ve bunların 8 tanesini gole çeviren Fenerbahçe, en çok beyaz noktaya giden takım oldu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu kıyasıya rekabetle devam ediyor.

22 haftası geride kalmak üzere olan ligde lider Fenerbahçe, Başakşehir engelini 90. dakikada kazandığı penaltı sayesinde aşarken, maç sonunda sarı-kırmızılı taraftarların hakeme tepkisi vardı.

Fenerbahçeliler az bile diyor, Galatasaraylılar tepkili

Sarı-lacivertli takımın sık sık penaltı aldığını savunan Galatasaray taraftarı, sosyal medya paylaşımlarında da TFF ve MHK'ye tepki gösterirken, Fenerbahçeliler ise ceza sahasına çok sık girdikleri için kullandıkları penaltı sayısının normal, hatta az bile olduğunu söylüyor.

En çok penaltı kullanan takım Fenerbahçe

Süper Lig'in penaltı raporu da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe 12 penaltı kullanarak (8'i gole çevrildi) bu alanda zirvede yer alırken, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray 6 penaltı (5'i gole çevrildi) ile diğer 3 takımla (Hatayspor, Pendikspor, Samsunspor) birlikte 2. sırada bulunuyor.

Öte yandan Beşiktaş 4 penaltı atarken, Trabzonspor ise sadece 1 kez beyaz noktaya gidebildi. Bordo-mavililer bu alanda ligin en az penaltı atan takımlarından birisi oldu.