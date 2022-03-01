Süper Lig'in yayın ihalesi ile ilgili uzun süren toplantıların sonucunda bir açıklama geldi. Peki, Süper Lig'in yayın ihalesini kim kazandı?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ederken, futbolseverler uzun yıllardır karşılaşmaları beIN SPORTS ekranlarından takip ediyor.

Futbol ve basketbol dahil olmak üzere tüm karşılaşmaları beIN SPORTS ekranlarından izleyenler, yayın ihalesine rotayı çevirdi.

Yayıncı kuruluşun değişmesi belirlenen sistemin değişmesi anlamına gelirken, futbolseverler yayıncı kuruluşun yine beIN SPORTS olmasından yana.

TFF ile yapılan görüşmelerde beIN SPORTS yine masadaki yerini alırken, dün son toplantı gerçekleştirildi.

TFF Yayın İhale Komisyonu'nun Riva'daki toplantısı sona ererken, "Süper Lig'in yayın ihalesini kim kazandı?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Süper Lig'in yayın ihalesini kim kazandı? İşte detayları...

SÜPER LİG'İN YAYIN İHALESİNİ KİM KAZANDI?

TFF Yayın İhale Komisyonu'nun Riva'daki toplantısı sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut paketlerin kabul edilmediğini ve tekliflerin sonuçlandırılması için ek bir hafta süre verildiğini açıkladı.

İKİ YAYINCI KURULUŞA EK SÜRE

TFF'den yapılan açıklamada, Paket 1'de yer alan; 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F ve Paket 2 ile Paket 3 için en yüksek teklifi yapan Digiturk'e (beIN SPORTS) 7 Mart'a kadar süre verildi.

Belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Medya'ya da bir hafta süre verildiği duyuruldu.