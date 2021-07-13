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    Süper Lig'in yeni fikstürü belli oldu

    Süper Lig'in yeni fikstürü belli oldu

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü belirlendi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbiler; 10, 13 ve 17. haftalarda oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 19:53
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    Süper Lig'de yeni sezon heyecanına fikstürle girildi...

    Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da başladı.

    Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

    Derbilerin 10, 13 ve 17. haftalarda oynanacağı açıklandı.

    SÜPER LİG 1. HAFTA

    Beşiktaş - Rizespor

    Giresunspor - Galatasaray

    Adana Demirspor - Fenerbahçe

    Malatyaspor - Trabzonspor

    Karagümrük - Gaziantep FK

    Antalyaspor - Göztepe

    Sivasspor - Konyaspor

    Başakşehir - Alanyaspor

    Altay - Kayserispor

    Hatayaspor - Kasımpaşa

    DERBİLERİN HAFTALARI

    Süper Lig'de yeni sezonda derbi haftaları şu şekilde:

    4'üncü hafta: Trabzonspor-Galatasaray

    9'uncu hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

    10'uncu hafta: Beşiktaş-Galatasaray

    12'nci hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

    13'üncü hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

    17'nci hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

    LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

    Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

    Süper Lig in yeni fikstürü belli oldu #1

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