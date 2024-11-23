Süper yedek Michy Batshuayi! Golünü Yiğit Kurt'a adadı

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Galatasaray'ın süper yedeği Michy Batshuayi, sonradan oyuna girip attığı gollerini Bodrum deplasmanında da sürdürdü.

Belçikalı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlarda 6 gol atarken, 5'ini sonradan oyuna girerek kaydetti.

Ayrıca, ligdeki 4 golünün 2'sini de kafasıyla buldu.

GOLÜ YİĞİT'E ADADI

Öte yandan başarılı futbolcu, attığı golden sonra, Tottenham maçına gelirken trafik kazasında hayatını kaybeden minik taraftar Yiğit Kurt'un pankartına yöneldi ve golü ona adadı.

ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA GOL

Batshuayi, Samsunspor maçının ardından Bodrum karşısında da fileleri havalandırarak üst üste iki maçta da gol bulmuş oldu.