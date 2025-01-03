Suriye’de görülen 52 Orduspor FK otobüsüne ilişkin kulüpten açıklama

İHA

TFF 3. Lig’de mücadele eden 52 Orduspor FK’nın takım otobüsünün Suriye’de görüldüğüne dair görüntüler, sosyal medyada geniş yer buldu.

Kısa sürede yayılan görüntülerde, mor-beyazlı takımın logosunun bulunduğu otobüsün Şam’a doğru hareket ettiği görülüyor.

OTOBÜSÜN SATILDIĞI AÇIKLANDI

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada ise otobüsün 18 Aralık 2024 tarihinde satıldığı ve kulüp ile ilişkisinin kalmadığı dile getirildi.