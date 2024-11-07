Sürpriz karar! Eski Beşiktaşlı Adem Ljajic, basketbolcu oldu

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Sırp futbolcu Adem Ljajic, tarihe geçecek bir imza attı.

Sırbistan Ligi ekiplerinden Novi Pazar'da forma giyen futbolcunun, aynı zamanda kulübün basketbol takımında da forma giymeye başlayacağı açıklandı.

HEM FUTBOL HEM DE BASKETBOL OYNAYACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımının da Adem Ljajic ile sözleşme imzaladığı ve tecrübeli futbolcunun hem futbol takımında hem de basketbol takımında forma giyeceği belirtildi.

BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Partizan, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino'da top koşturan 1.82 boyundaki oyuncu, 2018-2022 arasında Beşiktaş forması giymişti.

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'le boy gösteren Srıp yıldız, 2023-2024 sezonunda Novi Pazar'a transfer olmuştu.

33 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sırbistan Süper Ligi'inde çıktığı 14 maçta 5 gol ve 6 asist kaydetti.