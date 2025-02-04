Suskunluğunu bozdu! Osayi Samuel'den paylaşım

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Fenerbahçe, devre arası transfer dönemindeki 4. transferini Sırbistan'dan yapmıştı.

Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Bu gelişmenin ardından ise Fenerbahçe'nin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Bright Osayi Samuel ile görüşmelerinde bir sonuç alamadığı öne sürülmüştü.

Öte yandan yıldız futbolcunun, Galatasaray'a transfer olabileceği ile Fenerbahçe tarafından Süper Lig listesinden çıkartılabileceği iddiaları da gündeme getirilmişti.

"HER ŞEYE İNANMAYIN"

Osayi Samuel, gelişmeler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, kum saati görseli kullandığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların size söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

2021 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyen başarılı futbolcu, sarı-lacivertlilerde 163 resmi maça çıktı.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan Osayi, bu maçlarda 7 gol ve 14 asistle mücadele etti.