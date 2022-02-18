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    Sutopu Kadın Milli Takımı, Belçika'ya fark attı

    Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika'yı 23-9 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 09:11
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    Sutopu Kadın Milli Takımı, Belçika'ya fark attı

    Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Belçika'yı 23-9 mağlup etti.

    RAKİPLERİMİZ DİŞLİ

    Kadın Milli Takımı, Sırbistan'da B Grubu'nda Belçika, Yunanistan, İsviçre ve ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak.

    Milli takım 2. maçında bugün Yunanistan'la, yarın İsviçre'yle ve 20 Kasım'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

    Sutopu Kadın Milli Takımı, Belçika ya fark attı #1


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