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- Sutopu Kadın Milli Takımı, Belçika'ya fark attı
Sutopu Kadın Milli Takımı, Belçika'ya fark attı
Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika'yı 23-9 yendi.
- Haber Merkezi
- 18.02.2022 - 09:11
Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Belçika'yı 23-9 mağlup etti.
RAKİPLERİMİZ DİŞLİ
Kadın Milli Takımı, Sırbistan'da B Grubu'nda Belçika, Yunanistan, İsviçre ve ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak.
Milli takım 2. maçında bugün Yunanistan'la, yarın İsviçre'yle ve 20 Kasım'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.