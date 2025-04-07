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Haber Merkezi

Suudi Arabistan'da Fatih Terim fırtınası esmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere Terim, ayın teknik direktörü ödülüne layık görülmüştü.

Ayın teknik direktörü seçilen Terim'e ödülü takdim edildi.

ÖDÜLÜNÜ ALDI

Ayrıca Terim'e para ödülü olarak 10 bin Suudi Arabistan Riyali'nin (101 bin TL) verilmişti.

Öte yandan dün Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 26. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Wehda'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

AL SHABAB YİNE KAZANDI

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Abderrazak Hamdallah, 69. dakikada Mohammed Al Shwirekh ve 71. dakikada Haroune Camara kaydetti. Al Wehda'nın tek golünü ise dakika 61'de Craig Goodwin attı.

Al Shabab, bu galibiyetle birlikte ligde yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı.

SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Bu sonuçla Fatih Terim'in öğrencileri puanını 46 yaptı ve 6. sırada haftayı kapattı. Al Wehda ise 20 puanla 17. basamakta, düşme hattında kaldı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin gelecek haftasında Al Shabab, Al Kholood'u ağırlayacak. Al Wehda, Damac FC deplasmanına gidecek.

"ALLAH KERİM, FATİH TERİM..."

Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulunmuştu.

Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denilmişti.