Haberler



Futbol



Suudi Arabistan'da kriz! Süper Kupa maçının iptaline neden olan forma!

Suudi Arabistan'da kriz! Süper Kupa maçının iptaline neden olan forma! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 'Atatürk' krizi nedeniyle oynanmayan maç sonrası iptale neden olan forma belli oldu. Fenerbahçe'nin ısınmak için giyeceği Atatürk resminin bulunduğu forma krize neden oldu.