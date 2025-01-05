Suudi Arabistan'dan Al Musrati için teklif

Haber Merkezi

Suudi kulübü Al Fateh'in talip olduğu Al Musrati konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Suudi ekibi, siyah- beyazlı takıma 1 milyon euro kiralama, 7 milyon euro bonservis (ligde kalma şartına bağlı olarak devreye girecek şekilde) ve 2 milyon euro da bonus olmak üzere 10 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.

OPSİYONU KALDIRMAK İSTEDİ

Siyah-beyazlı yönetimin de Musrati'nin satışına sıcak baktığı ancak Suudi ekibinin ligde son sırada olmasından dolayı şarta bağlı satın alma opsiyonunu kaldırmak istediği öğrenildi.

PERFORMANSI

Libyalı ön libero, bu sezon çıktığı 20 maçta 2 gol kaydetti.