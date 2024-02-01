Suudi Arabistan'dan TFF'ye Süper Kupa mektubu

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecekti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan müsabaka, çıkan krizin ardından ertelenmişti.

Yaşanan gelişmeler sonrası Suudi Arabistan cephesinden konuyla ilgili yeni bir hamle geldi.

TFF'ye mektup geldi

Sabah'ın aktardığı habere göre Suudi yetkililer, yaptıkları 4.5 milyon euroluk ödemeyi TFF'den geri istedi. Suudiler konuyla ilgili TFF'ye mektup gönderdi.

Söz konusu rakamın yüzde 20'si TFF'ye, yüzde 80'i kulüplere verildi. Öte yandan kulüplere verilen kısmın yüzde 50'sinin BDDK tarafından borçlara kesildiği vurgulandı.

TFF ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında müzakerelerin devam ettiği bilgisi geçildi.

Ali Koç: Parayı iade edeceğiz

Öte yandan Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda, parayı geri iade edeceklerini bildirmişti.

Ali Koç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

1.3 milyon aldığımızı biliyorum, bir 3 daha üstüne gelmiş olabilir. Tabii ki bizim hakkımız değil o para. Federasyon isterse iade edeceğiz. İsteyecektir muhtemelen geri iade etmek için. Bizim Federasyon'la yaptığımız bir sözleşme var. Suudi tarafıyla Federasyon arasında var. Hak ve hukuk olarak aldığımız parayı iade etmeliyiz diye düşünüyorum. Süreç boyunca TFF şeffaf davransaydı sürecin sonunun böyle olmayacağını düşünüyorum.