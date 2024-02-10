Svensson'dan şaşırtan hareket! İmza töreninde herkesi şaşırttı Beşiktaş'ın 6 futbolcuyla düzenlediği imza töreninde Jonas Svensson'un Türkçe konuşması herkesi şaşırttı.

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ensonhaber.com

Adana Demirspor'dan transfer edilen Norveçli futbolcu Jonas Svensson, tercümana gerek duymadan Türkçe konuşarak herkesi şaşırttı.

Başkan Hasan Arat'ın da hiç beklemediği bu konuşma salonda alkışlarla karşılandı.

"Beşiktaş güzel kulüp"

Svensson, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Herkese merhaba. Biraz Türkçe öğrendim. Bir ay önce imza attım. İlk ayım çok güzel geçti. Çok mutluyum. Beşiktaş güzel bir kulüp. İnşallah her şey güzel olacak.

Deneyimli futbolcunun ara sıra unuttuğu kelimeleri kağıttan bakması da dikkat çekti.