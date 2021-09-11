Szalai: Kupayı taraftarımızla kaldıracağız

Fenerbahçe'nin stoperi Attila Szalai, şampiyonlukla ilgili iddiali sözler sarfetti.

Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi başladı. 3’te 3 yapan sarı-lacivertliler, ligde henüz kalelerinde gol görmedi.

Sarı-lacivertlilerde savunmada yaptığı hamlelerle takımın en iyilerinden biri de Attila Szalai.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla çıkışa geçen ve Macaristan Milli Takımı'nda da kalitesini ortaya koyan Attila Szalai, iddialı konuştu.

“BİZİM İÇİN TEK YOL ŞAMPİYONLUK”

Tecrübeli stoper sezona yeni teknik direktör, yeni transferler ve yeni hedeflerle girdiklerine vurgu yaparak, "Bizim için tek yol şampiyonluk. Kupayı taraftarımızla birlikte kaldıracağız. Takımda herkesin ortak isteği ve arzusu bu." dedi.

“HEPİMİZİN ORTAK NOKTASI TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK”

Szalai açıklamasının devamında, "İlk üç haftayı üç galibiyetle kapattık. Ortaya koyduğumuz performansla şampiyonluğu ne kadar istediğimizi herkese gösterdik. Taraftarımızı arkamızda görmek bize güç veriyor. Önümüzde Sivas maçı var. Bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyoruz. Hepimizin ortak noktası büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek." ifadelerini kullandı.