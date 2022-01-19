Szalai, Sivasspor maçında yok

Altay maçında sarı kart gören Attila Szalai, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde İzmir temsilcisi Altay'ı ağırladı.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyet alarak, 2 haftanın ardından 3 puanla tanıştı.

Karşılaşmada sarı kart gören Attila Szalai, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Cesar Pinares'e faul yapan Attila Szalai'ye hakem Hüseyin Gökçek sarı kartını gösterdi. Macar savunmacı, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR VE GALATASARAY MAÇINDA DA OYNAYAMAMIŞTI

Attila Szalai, rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor deplasmanında da forma giyememişti. Szalai, ayrıca Galatasaray'a karşı deplasmanda 2-1 kazandıkları mücadele de de forma giyememişti.



23 yaşındaki savunmacı, bu 2 maç dışında Süper Lig'de tüm maçlarda Çubuklu formayı terletti.