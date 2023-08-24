Szymanski: İyi bir maç çıkardık Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Twente'yi 5-1 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 5-1 ile geçerek tur için büyük avantaj yakaladı.

Maçın yıldızlarından olan Sebastian Szymanski, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İyi bir maç çıkardık"

Sebastian Szymanski, 42. dakikada Twente'den Regeer'in kırmızı kart görmesinin ardından basit ve sakin oynamalarının müsabakanın kırılma noktası olduğunu belirterek, "İyi bir maç çıkardık ancak ilk yarıda yediğimiz bir gol var. Rakibin kırmızı kartından sonra daha sakin ve basit oynamaya başladık. Bana göre maçın anahtarı da bu oldu. Hem ilk yarı hem ikinci iyi baskı yaptık takım olarak. Umarım ikinci maçta da skor katkısı yapmaya devam edebilirim. Tek istediğim bu" ifadelerini kullandı.

Gollerine devam etti

Polonyalı orta saha skor katkısını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takımla bu sezon 7. resmi maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu 4. golünü kaydetti.

Syzmanski, 4 golün de pasını verdi.