Szymanski'den iddialı sözler: Tarihe geçmek istiyorum Sebastian Szymanski, Maribor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, kaliteli bir oyunla çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Szymanski, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Kalitemizi ortaya koyduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Kulübün tarihine geçmek istiyorum"

Karşılaşmanın ilk yarısında çok fazla pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini aktaran 24 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:

İkinci yarıda kendimizi daha fazla zorladık. Mariborlu oyuncuların boşluklarını daha fazla kullandık. Daha hızlı oynadık ve galibiyete ulaştık.