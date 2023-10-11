Szymanski'nin menajeri: Galatasaraylılar onunla fotoğraf çektiriyor Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, "Szymanski'yi ziyaret etmek için geçenlerde İstanbul'a gittim. Galatasaraylı taraftarlar bile onunla fotoğraf çektiriyor" dedi.

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Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden ve oynadığı 16 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe'de takımın başarılı performans göstermesinde en büyük pay sahiplerinden birisi de sezon başında transfer edilen yıldız isim Sebastian Szymanski oldu.

Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Polonya basınından Przeglad Sportowy'e oyuncusun hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Ben dedikodularla uğraşmam"

Szymanski'nin menajeri sözlerine şu şekilde başladı:

Ben dedikodularla uğraşmam. Gerçekler üzerinden hareket etmeyi tercih ederim. Bu gerçekler de Sebastian Szymanski'nin yeni kulübünden henüz 3. ayında olması ve tüm Fenerbahçelilerin Szymanski için deli olması.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynayamadı ama Fenerbahçe ile başarabilir"

Piekarski, oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi.

Szymanski, Fenerbahçe'de başarılı olmak, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayamadı ama Fenerbahçe ile başarabilir. Kulüp için 1 numaralı hedef Türkiye şampiyonluğunu yeniden kazanmak. Bu nedenle Avrupa maçlarında Sebastian da dahil olmak üzere bazı oyuncular zaman zaman yedek kalabiliyor.

"Szymanski paha biçilemez bir futbolcu"

Piekarski, Szymanski'nin paha biçilmez bir isim olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin bugün Szymanski'den 30-40 milyon euro para kazanabileceği söyleniyor ama bence şu anda Szymanski paha biçilemez bir futbolcu.

"Galatasaraylı taraftarlar bile Sebastian Szymanski ile fotoğraf çektiriyor"

Menajer, Galatasaraylı taraftarların Szymanski ile fotoğraf çektirdiklerini açıkladı.

Szymanski'yi ziyaret etmek için geçenlerde İstanbul'a gittim. Huzur içinde konuşabilmek için bir yat kiraladım. Bir restoranda oturup konuşamıyoruz, imkansız. Galatasaraylı taraftarlar bile Sebastian Szymanski ile fotoğraf çektiriyor.

"Şu ana kadar yaptığım en zor transferdi"

Menajer Piekarski, açıklamalarına şöyle devam etti:

Sebastian Szymanski'nin transferi, şu ana kadar yaptığım en zor transferdi. Bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum ama iki haftadan uzun bir süre boyunca stres altındaydım. Üç kulüp vardı. Dinamo Moskova, Feyenoord ve Fenerbahçe. Bir telefon görüşmesi, diğerini tetikledi. İstanbul'dan iki büyük kulüp Szymanski için kıyasıya rekabet ediyordu; Galatasaray ve Fenerbahçe. Ruslar acımasızdı, çok sıkı pazarlık yaptılar ve fiyatı hiç düşürmediler. Sebastian için en önemlisi bonservisiyle birlikte transferdi. Sonunda Rusya'dan ayrıldı ki bunu çok istiyordu. İç huzuruna yeniden kavuştu.

"Almanya'dan İngiltere'den kulüplerle görüştük"

Piekarski, İngiliz ve Alman takımlarıyla görüştüklerini itiraf etti:

Sebastian Szymanski, birkaç yıldır sürekli ileriye doğru adım atıyor. Şu ana kadar ki kulüp seçimlerimiz çok iyiydi. Sebastian'ın özelliği yeteneklerine çok güçlü bir şekilde inanması ve rekabetten hiç korkmaması. Bu yüzden her zaman ilk 11'de kendine yer buldu. İlk olarak Dinamo Moskova'da. Savaştan öncesini düşünürsek, bu çok iyi bir transferdi. Sebastian güçlü bir transferdi. Daha ikinci sezonunda Dinamo Moskova'nın patronları, Sebastian'a çok büyük bir zam yaptılar. Daha sonra Feyenoord'a gitti. O dönemde Almanya'dan İngiltere'den kulüplerle görüştük ama en çok Feyenoord'a inandık ve haklı çıktık. Sebastian, Hollanda şampiyonluğu kazandı ve bireysel olarak çok iyi iş çıkardı. Feyenoord'da 10 numara olarak oynatıldı ve çok iyi işler çıkardı.

"Fenerbahçe, bu sezon çok iyi transferler yaptı"

Menajer son olarak Fenerbahçe'nin çok iyi transferler yaptığını söyledi.