Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri olan Yılmaz Vural ağır geçirdiği koronavirüs tedavisinin ardından taburcu oldu. Vural hastane çıkışında "Dualar için herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, koronavirüs tedavisi sonrası canlı yayında basına açıklamalarda bulundu.

"DUALAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Vural, konuşmasında, "Allah'tan sonra bize hayat veren dostum başhekim Çağlar Bey'e, yoğun bakım ekibine çok teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan, olmayan beni tanıyan herkese ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Taburcu olan Yılmaz Vural hastane çıkışında gözyaşlarını tutamadı ViDEO

"HAYATTA HER ŞEY YALAN"

Vural konuşmasının devamında, 1 Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Hayatta öğrendiğim üç şey daha oldu. Bunlardan biri aile oldu... İkincisi bir dakikanın çok önemli olduğu oldu. Lütfen geçirdiğiniz her dakikanın kıymetini bilin. Allah herkese buralarda tedavi olabilecek bir ekonomi versin." ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konuşması sırasında sık sık gözyaşlarını tutamayan tecrübeli teknik adama sosyal medyadan yüzlerce destek ve geçmiş olsun mesajı geldi.