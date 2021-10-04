Tahir Kıran: 11'e 15 kişi oynayınca sıkıntı oluyor

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Rizespor-Galatasaray maçının ardından yine çok sert konuştu. "Polemiğe girmek istemiyorum" diyen Kıran, daha sonrasında ise açtı ağzını yumdu gözünü.

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"POLEMİĞE GİRMEK İSTEMİYORUM"

Tahir Kıran, karşılaşmayla ilgili olarak "Çok bir şey söylemek istemiyorum. 80 milyon izledi. Onların takdirine bırakıyorum. Tek kelime konuşmuyorum. Ancak suskun kalacağımın garantisi yok. Herkes kendine göre hesabını yapacaktır. Ne kaybettiğimiz ilk maç ne de son maç. Yapılanları gördük. Polemiğe girmek istemiyorum." dedi.





"11 KİŞİYE 15 KİŞİ OYNAYINCA SIKINTI OLUYOR"

Hakem kararlarına gönderme yapan Tahir Kıran, "Maçtan sonra soyunma odasına gittim ve takımı tek tek takımı tebrik ettim. 11 kişiye karşı 15 kişi oynayınca biraz sıkıntı oluyor. Ona gücün yetmiyor. Sanki 15 kişiye karşı oynamış gibi hissettik." ifadelerini kullandı.

"BENİM TAKIMIM BÖYLE MAÇ KAZANIRSA YEDİREMEM"

Tahir Kıran ayrıca "Son golde sanırım elektrikler kesildi, VAR ile iletişim koptu. Riva ile görüşemediler sanırım. Ali Palabıyık kendine yakışanı yaptı, maçı güzel şekilde idare etmiştir. Herkes VAR'a gidecek diye düşündü. Bir anda düdüğü çaldı maçı bitirdi. Skor tabelası ondan 2-2 kaldı. Benim takımım bir gün böyle maç kazanırsa, ben kendime yediremem." açıklamasını yaptı.





"BİZE DE TEŞEKKÜR ETMELERİNİ BEKLERDİK"

Galatasaray'ın maçtan sonra Rizespor'a teşekkür etmemesine tepki gösteren Tahir Kıran, "Galatasaray'ı tebrik ederiz, başarılar dileriz. En iyi şekilde rakibimizi ağırladık. Onlar sadece Valimize ve Emniyet Müdürümüze teşekkür etmişler. Bize de teşekkür etmelerini isterdik. Yedek oyuncuları ve teknik heyeti tribüne aldım. Ben gittim aldım ve protokol tribününe oturttum. Herkes kendine yakışanı yapar. Geri kalan kalan hakemdi, bilmem neydi, sizlerin yorumuna bırakıyorum." dedi.

"OĞULCAN ÇAĞLAYAN MUHATABIM DEĞİL"

Oğulcan Çağlayan'ın gülücük paylaşımın sorulması üzerine Tahir Kıran, "Oğulcan Çağlayan muhatabım değil." şeklinde konuştu.

TV 100'e konuşan başkan, "Zamanı gelince konuşuruz. Sıcağı sıcağına konuşmak istemiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.