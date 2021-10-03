Tahir Kıran: Emre benim kardeşimdir

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Emre Belözoğlu ile ilgili "Emre Belözoğlu bizim kardeşimizdir. Ne zaman, nerede ne olur orasını bilemem." ifadelerini kullandı.

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Emre Belözoğlu ile ilgili daha önce yaptığı açıklama hakkında konuştu.

Bülent Uygun'un ayrılmasının ardından çıkan Emre Belözoğlu iddialarına "Rize'de gazeteci dövdü, kapıdan içeri sokmam" şeklindeki sözleriyle yanıt veren Tahir Kıran, yeni bir açıklama yaptı.

“EMRE BİZİM KARDEŞİMİZDİR”

Tahir Kıran, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu bizim kardeşimizdir. Ne zaman, nerede ne olur orasını bilemem. Yarın öbür gün bir yerlerde yolumuz kesişir, kesişmez o ayrı bir konu. Emre, benim kardeşimdir. Her zaman gider, gelir yanıma, sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.