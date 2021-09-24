Tahir Kıran: Emre'yi kapıdan içeri sokmam

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Emre Belözoğlu'nun kulübe teknik direktör olacağıyla ilgili haberlere yanıt vererek, "Kapıdan içeri sokmam" dedi.

Rizespor, Bülent Uygun’la yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca arayışına girdi.

Kulüp başkanı Tahir Kıran, Çay TV'de konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

“KAPIDAN İÇERİ SOKMAM”

Bülent Uygun'un ardından gazetelerde çıkan Emre Belözoğlu haberleri hakkında konuşan Tahir Kıran, "Emre Belözoğlu'nu almam! Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır! Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam." ifadelerini kullandı.

“BARIŞ ALPER'LE GALATASARAY'DAN ÖNCE İLGİLENDİK”

Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden transferi Barış Alper Yılmaz'la ilgili de konuşlan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray'dan önce ilgilendik. 3 milyon euro istediler bizden. Barış Alper Yılmaz 'Rize'ye gelmem' dedi. Adam Rizeli olduğu halde 'Rize'ye gelmem' dedi. Ne yapacaksın? Zorla mı getireceksin?" ifadelerini kullandı.

"CANER ERKİN, RİZE'YE GELMEDİ"

Transfer döneminde yaşadıkları sıkıntıları anlatan Tahir Kıran, "Başakşehir'in aldığı Stefano Okaka ile iki ay uğraştık. Menajeri olan kardeşi, 2 milyon eurodan aşağı rakama konuşmayız' dedi. Sonra da 'Biz, İstanbul'a gideceğiz' dediler. Caner Erkin, Rize'ye gelmedi, Fatih Karagümrük'e gitti. Gökhan Gönül para bile konuşmadan geldi. Bize böyle adamlar lazım. Bize nağmeli, filmli, fırıldaklı adamlar lazım değil." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'DAN PARAMIZI ALDIK"

Kıran Galatasarayla ilgili, "Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım! Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem! Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin!" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I RİZE'YE GÖMMEMİZ LAZIM"

3 Ekim'de Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan Tahir Kıran "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim." dedi.