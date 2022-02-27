Tahir Kıran: Fenerbahçe bize çay bile vermedi

Rizespor'un başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ile oynayacakları maçın öncesinde Burak Elmas ve Ali Koç hakkında konuştu. Kıran, açıklamasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi övdü.

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray maçı öncesi TV100'e açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı yöneticilerin kendilerine ev sahipliği yapmadığını söyleyen Kıran, sarı-kırmızılılarla karşı karşıya gelecekleri maçta tek dileklerinin hakemin sonucu belirlediği bir müsabaka olmaması gerektiğini belirtti.





"NETİCEYİ HAKEM BELİRLEMESİN"

"Bizim için normal bir lig maçı. Beşiktaş'a, Göztepe'ye diğer takımlara nasılsa bu maç da öyle bir maç. İyi olan kazansın. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz veya kan davamız yok. Defalarca söyledim, insanları kaşıyorlar. Büyük bir camianın takımıyla maç yapacağız. Belki yeneceğiz, belki yenileceğiz belki de berabere kalacağız. Maçta tek istediğimiz hakem neticeyi belirlediği maç olmasın, tek isteğimiz bu"

"FENERBAHÇE BİZE ÇAY BİLE İKRAM ETMEDİ"

"Galatasaray camiasından kimse bizi aramadı, bir deplasmana geldiniz bir ihtiyacınız sıkıntınız var mı diye. Kim gelirse gelsin Anadolu kulüplerine güzel yemek yerler, maçı da beraber seyrederler. Fenerbahçe maçına geldik, bize bir bardak çay bile ikram etmediler. Ne yazık ki Galatasaray maçında da böyle olacak. Allah'a şükür bir şeye ihtiyacımız yok ama bu centilmenliktir, sportmenliktir."





"AHMET NUR ÇEBİ BİZİ YERE BAKTIRMADI"

"Biz Beşiktaş deplasmanına da geldik. Ahmet Nur Çebi bizi yere baktırmadı ya yere baktırmadı. Aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Büyük kulüp başkanlığı burnundan kıl aldırmamakla olmuyor. Büyük kulüp başkanlığı dostluk yaparak oluyor."