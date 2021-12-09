Tahir Kıran: Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Biz Fenerbahçe maçına 3 puan almak için geldik fakat olmadı. Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Rİzespor'u 4-0 mağlup etmişti.

Ligin son sırasında bulunan Karadeniz ekibinde kulüp başkanı Tahir Kıran, D Smart'ta yayınlanan Bol'ca Futbol programında açıklamalarda bulundu.

Gündem oluşturacak açıklamalarında Kıran, "Hakemlerin şu anki performansından memnunum, yeter ki art niyetli olmasınlar. 30 maç kazanan takımın kazanacağı maksimum 5 milyon euro.

Galatasaray karşısında penaltı bulmuşsun. Durum 2-2 o penaltıyı atacaksın. Arada kendimizi de eleştirmemiz lazım.

"İNŞALLAH AZİZ BAŞKAN'LA YEMEK YİYECEĞİZ"

Gökhan Gönül gibi bir kaptanımız var. Gökhan sahada olduğu zaman takımın duruşu değişiyor. Selim Ay, Hamza Hoca ile iyi bir ivme yakaladı. Gökhan başka takımlardan da teklif aldı. Gökhan bana dedi ki, başkanım ben Fenerbahçe'den ayrılacağım, hoca beni istemiyor, iki yıl daha futbol oynamak istiyorum dedi. Gökhan'ı herkes ister. Gökhan bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, bize çok faydalı olacağı günler olacaktır.

İkisinin (Aziz Yıldırım ve Haluk Ulusoy) de kulakları çınlasın, ayrı ayrı severim. Geçenlerde Aziz Başkan ile konuştuk inşallah onunla en kısa zamanda yemek yiyeceğiz.

Her takımın bir yönetiliş biçimi vardır, ben kendi kulübüme odaklanırım.

“FENERBAHÇE’NİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLİZ”

Fenerbahçe maçında atmosferden midir bilmiyorum fakat maça açılamadık.

Biz Fenerbahçe maçına 3 puan almak için geldik fakat olmadı. Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz. Yarın Galatasaray stadına da 3 puan için gideceğiz, Beşiktaş stadına da 3 puan için gideceğiz. Biz önümüzdeki maçların tamamına 3 puan için gideceğiz.

3-5 kendini bilmezin yüzünden Trabzonspor ile Rizespor birbirine düşman olamaz. Ahmet Başkan da bu konuda benimle aynı düşünüyor. Biz hep birlikte maç izliyoruz, böyle yapa yapa bu dostluk halkası büyüyecek. Trabzonspor'la aramızda olan gerginliği bitirmek için uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.