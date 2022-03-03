Tahir Kıran: Galatasaray maçında takımı sahadan çekmeliydim

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray maçındaki hakem hatalarından yakındı. "Bize operasyon çekiliyor" diyen Kıran, "Türk futbolunda deprem yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde antrenman ziyaretinde bulunan Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen hafta oynanan Galatasaray maçı ve bir sonraki karşılaşmasında ev sahipliği yapacakları Giresunspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Kıran, hakem kararlarıyla Rizespor’a bir operasyon düzenlendiğini vurgulayarak, Giresunspor karşılaşmasında temiz bir müsabakaya çıkmak istediklerini ifade etti.

Galatasaray maçı hakkında gelen soruyu yanıtlayan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, “Galatasaray maçındaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Ben zaten takımı neden sahadan çekmedim gerçekten pişman oldum. Türk futbolunda böyle bir rezalet bir daha da görülmez. Artık o maçı bırakalım diye düşünüyorum. Yaşananlar yaşandı. Tabii ki Futbol federasyonu bir yaptırım yapacaktır. Sonuçta bu insanların emeğini çalmak kolay iş değil. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK gereğini yapacaktır diye düşünüyorum.” dedi.

"TÜRK FUTBOLUNDA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"

Yaşanan sıkıntılar düzeltilmezse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacağını söyleyen Kıran, “Biz 24 haftadır bağırıyoruz. 24 haftadır Rizespor kulübüne operasyon yapılıyor. İnşallah bitecek diye düşünüyoruz. Bitmezse hakikaten sıkıntı var. Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz. Ama ben bunun sebeplerini biliyorum. Bunun sebeplerini çözdüm. Neyin nereden geldiğini iyi biliyorum. Onlara bir zaman tanıyorum. Bu durumu düzelttiler düzelttiler, eğer düzeltmezlerse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacak” ifadelerini kullandı.

"KİMSE HAİNLİK DAMGASINI YEMEK İSTEMEZ"

Rizespor’a yapılanların yayın organlarında tartışılmadığının yanlış olduğunu bildiren Tahir Kıran, “O penaltı doğru mu, bu penaltı doğru mu diye konuşmaya artık gerek yok. Bizim maçlarımızı zaten bir canlı yayında yayınlıyorlar, bir de maçtan sonra bir kez yayınlıyorlar. Ne bir pozisyon konuşuluyor ne bir karar konuşuluyor. Örneğin Galatasaray maçında Gedson’un kaval kemiğine adam kramponun tabanıyla basıyor, tersine karar veriliyor. Bunu görüntülere dahi koymuyorlar. Çok enteresan işler oluyor. Ama Galatasaray’ı kurtarmak için bunlara gerek yok. Galatasaray kendini kurtarır. Hak eden kazansın. Fakat artık memleketine, vatanına insanlar hizmet etsin. Memleketine, vatanına hizmet etmeyenler de benim için haindir. Kimse hainlik damgasını yemek istemez. Herkes akıllı olsun.” şeklinde konuştu.