Tahir Kıran: Gedson Fernandes'i kulübeye koy o zaman hocam

Rizespor Başkanı Tahir Kıran takımın ligde kalma yarışındaki gidişatını değerlendirirken yayın ihalesinden Gedson Fernandes'e birçok konuda açıklamada bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Spor Arena'ya gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

Kulübün resmi internet sitesine yorum yapmayı kaldırmasından ötürü kendisine 'diktatör' dendiğini belirten Tahir Kıran, sosyal medya hesapları için yapılan bu uygulamanın sebebi olarak küfürlü mesajları gösterdi.

Ligin kalan bölümünde alınabilecek 24 puan olduğunu ve kalan haftalara maç maç baktıklarını ifade eden Kıran, yayın ihalesinde tavırlarının Kulüpler Birliği'nden farksız olmadığını belirtti.

"GEDSON FERNANDES'İ KULÜBEYE KOY O ZAMAN HOCAM"

MHK'nın hakem kararı sonrası görüşlerini paylaşan Kıran, Gedson Fernandes transferinin oluşum süreciyle ilgili, "Gedson Fernandes transferi aniden gelişti, hocaya 'Gedson Fernandes'i ister misin?' dedim, cevap vermedi. 'Niye cevap vermiyorsun!' deyince 'nereye koyacağımı düşünüyorum' dedi. Ben de 'Kulübüye koy' dedim (Gülerek). Gedson henüz 23 yaşında ve önü çok açık. Önce bizde daha sonra Beşiktaş'ta iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ödenen rakamı bilseydim ben de transfer ederdim." ifadelerini kullandı.

Kıran ayrıca Beşiktaş'ın Gedson’u 30 milyon eurodan yüksek bir rakama satabileceğini iddia etti.

"BENİ GALATASARAY CAMİASININ ÖNÜNE ATTILAR"

Rizespor ile Galatasaray arasındaki gerilimle ilgili de konuşan Tahir Kıran, kendisinin sarı-kırmızılı camianın önüne atıldığını ifade ederken süreci şöyle özetledi:

"Kulüp Başkanı olduktan Oğulcan Çağlayan problemi vardı. Oturduk konuştuk. Yunus Akgün-Atalay ve Ali Yavuz Kol... 700 bin euro karşılığında anlaştık. Oyuncunun Rize'yi terk etmesi işi farklı yere getirdi. Şükrü Hanedar, Oğulcan Çağlayan için arayıp, "100 bin euro benim için sil" dedi. 50 bin euro da onun için sildim. Galatasaray'a 450 bin euroyu ne zaman isterseniz ödeyin dedim. İş kağıda dökülmeye geldiğinde birileri bu işi bozup darmadağın etti. Beni Galatasaray camiasının önüne attılar. Galatasaray ile benim aramı bozan artık kulüpte değil."