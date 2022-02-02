Tahir Kıran: İntikam güzel şey

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes'i kiralamak için Beşiktaş ile görüşme yapmaya giderken paylaştığı hikayeyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da başkan Tahir Kıran, Gedson Fernandes'i kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelerine devam ediyor.

Karadeniz ekibinin 1 numarası, sosyal medya paylaşımlarıyla Galatasaray'a da gönderme yapmayı ihmal etmiyor.

"İNTİKAM GÜZEL ŞEY"

Sarı-kırmızılıların, siyah-beyazlılardan transfer çalımı yemesinin ardından orta sahada bir kriz yaşadığı öğrenilirken, Tahir Kıran da Instagram hikayesinde yaptığı paylaşıma "İntikam Güzel Şey" adlı bir müzik ekledi.

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı sözleşmesinin bitmesinden de yararlanarak Rizespor'un elinden almış ve taraftlar uzun süren bir anlaşmazlık yaşamıştı. Yapılan paylaşımın bu olaya gönderme olduğu belirtiliyor.